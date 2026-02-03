Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand in Industriegebäude

Groß Oesingen (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:15 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Gifhorn über einen möglichen Brand in einem Firmengebäude an der Straße "Am Bahnhof" in Groß Oesingen informiert. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort konnten eine erhebliche Rauchentwicklung im Gebäude feststellen, die bereits nach außen drang. Der Rauch zog über die nahe gelegene Bundesstraße, sodass eine Verkehrswarnmeldung herausgegeben wurde. Während die Feuerwehr Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergriff, leitete die Polizei die ersten Ermittlungen zur Ursache ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es an einer Maschine des Betriebs zur Entstehung eines Brandes. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Zwei Mitarbeiter des Betriebs wurden durch Rauchgase verletzt und in Krankenhäuser nach Wittingen und Celle gebracht.

