Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach gefährlichen Fahrmanövern

Wahrenholz (ots)

Die Polizei Wesendorf ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr. Ein 34-Jähriger hatte den Sachverhalt am späten Dienstagabend zur Anzeige gebracht. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr er zuvor mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße 29 in Richtung Norden. Bereits dort soll ein anderer Autofahrer mit einem Volkswagen Touran dicht aufgefahren sein und anschließend überholt haben. Die beiden Fahrzeuge hatten den gleichen Weg, der sie über die Kanalstraße, die Kreisstraße 31 und die Straße "Damm" bis nach Wahrenholz führte. Auf der Strecke sei der Touran an einer Stelle sehr langsam gefahren, sodass der 34-Jährige das Fahrzeug überholt habe. In der Folge habe der Fahrer des Tourans mehrfach die Lichthupe betätigt, sei sehr dicht aufgefahren und habe den Peugeot nach einem erneuten Überholen ausgebremst. Der Fahrer des Tourans sei ausgestiegen und habe den 34-Jährigen beleidigt, habe anschließend die Fahrt fortgesetzt.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Nötigung und Beleidigung ein. Hinweise auf den Fahrer des Tourans sind vorhanden. Mögliche Zeugen der Fahrmanöver werden gebeten, sich bei der Polizei Wesendorf als Hinweisgeber zu melden, Telefon: 05376 976560. Die Fahrt ereignete sich im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 21:45 Uhr.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang eindringlich zur Einhaltung der erforderlichen ständigen Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Solches Fahrverhalten ist sowohl im Allgemeinen als auch angesichts der aktuellen Straßenverhältnisse überaus gefährlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

