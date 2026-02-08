Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 06.02.2026, 16:00 Uhr bis 08.02.2026, 11:00 Uhr

LK Gifhorn (ots)

1. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagmittag ereignete sich gegen 12:08 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Gifhorner Straße in Isenbüttel. Eine 24-Jährige beabsichtigte von der Gifhorner Straße in den Reuteranger abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der PKW des 49-Jährigen wurde daraufhin gegen einen weiteren PKW einer 34-Jährigen geschleudert. An allen PKW sowie einer Verkehrsinsel entstand Sachschaden. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt.

2. Kellerbrand

Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 19:50 Uhr über einen Kellerbrand in der Färberstraße in Gifhorn informiert. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. In weiterer Folge konnte der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Die genaue Brandursache sowie Schadenshöhe ist Teil der nun anstehenden polizeilichen Ermittlungen durch die Brandermittler des hiesigen Zentralen Kriminaldienstes.

3. Verkehrslage

Freitagabend wählte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin den polizeilichen Notruf. Demnach würde vor ihr ein PKW in Schlangenlinien fahren. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte der PKW in Steinhorst kontrolliert werden. Der Verdacht der Zeugin bestätigte sich. Die 50-jährige Fahrzeugführerin pustete am mobilen Alkomaten 1,85 Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe durchgeführt.

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines E-Scooters in Gifhorn einer Kontrolle unterzogen. Da er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines PKW wurde am Samstagabend im Gifhorner Wittkopsweg einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser zuvor durch einen aufmerksamem Verkehrsteilnehmer über den Notruf der Polizei gemeldet wurde, da ihm seine Fahrweise auffiel. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille, sodass sein Führerschein beschlagnahmt wurde und er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Am späten Samstagabend wurde ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades in Bergfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Über eine Fahrerlaubnis verfügte er nicht und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gleiches erwartet eine 22-Jährige, die am frühen Sonntagmorgen in Meinersen einen PKW ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell