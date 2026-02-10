PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in Weyhausen

Weyhausen (ots)

Am heutigen Morgen kam es in der Fallerslebener Straße in Weyhausen zu einem Polizeieinsatz. Ein 44-jähriger Mann hatte sich in seiner Wohnung mit einem Messer verletzt und anschließend das Haus verlassen. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte zum Einsatzort entsandt.

Noch auf dem Grundstück konnten die Beamten den Mann mit dem Messer in der Hand antreffen; er wies Verletzungen im Bereich des Oberkörpers auf. Die Einsatzkräfte versuchten im Gespräch den Mann zum Ablegen des Messers zu bewegen.

Während des Gesprächs mit einer Beamtin fügte sich der Mann unvermittelt eine weitere, schwere Schnittverletzung mit dem Messer zu. Die Einsatzkräfte griffen daraufhin umgehend ein und stellten das Messer sicher. Durch zuvor alarmierte Rettungskräfte wurde der Mann umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Allgemeinheit. Es waren mehrere Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn und zur Unterstützung auch Beamte der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

