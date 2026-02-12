Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Fahrten beendet

Knesebeck/ Gifhorn (ots)

Nach drei Verkehrskontrollen am gestrigen Mittwoch durften die jeweiligen Fahrer ihre Fahrten mit dem Auto nicht fortsetzen. Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 29 bei Knesebeck stoppten Beamte der Polizei Wittingen gegen 16:20 Uhr einen Volkswagen Golf. Grund hierfür war eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung. Statt der maximal erlaubten 70 km/h war das Fahrzeug mit 142 km/h gemessen worden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim 31-jährigen Fahrer. Er räumte den Konsum ein, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Autoschlüssel sichergestellt und es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Am Abend, gegen 22:00 Uhr, befuhren zwei Beamte der Polizei Gifhorn die Bundesstraße 4 bei Gifhorn in Richtung Norden. Dabei wurden sie auf einen Transporter mit Zulassung aus dem Ausland aufmerksam. Sie forderten das Fahrzeug zum Folgen auf und führten die Kontrolle auf der Alfred-Bessler-Straße durch. Der 35-jährige Fahrer zeigte Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Mann nicht in Deutschland lebt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Autoschlüssel wurde nach Überprüfung der Fahrtüchtigkeit und des Führerscheins an einen Mitfahrer des 35-Jährigen übergeben.

Einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge von Drogen muss sich hingegen ein 22-Jähriger stellen. Er wurde von denselben Beamten der Polizei Gifhorn gegen 23:30 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrolliert. Zuvor war er mit seinem Seat auf der Braunschweiger Straße gefahren und beim Erblicken des Streifenwagens zügig in die Straße Tweete eingebogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Ausfallerscheinungen bei dem 22-jährigen Fahrer fest. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Auch ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell