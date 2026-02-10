PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb gestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend kam es in einem Geschäft in der Pariser Straße zu einem Diebstahl. Ein 28-jähriger Mann wurde von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Drogerie- und Elektronikartikel im Gesamtwert von knapp 350 Euro entwendete. Der Mitarbeiter stellte den Mann und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Dieb mit zur Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 09:54

    POL-PDKL: Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagmorgen kam es in einer Behörde in der Bahnhofstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein 33-jähriger Mann hielt sich dort trotz bestehenden Hausverbots auf. Nach Angaben eines Mitarbeitenden trug er ein nicht nachvollziehbares Anliegen vor und machte dabei unzusammenhängende Angaben. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach in der Behörde auffällig geworden. In früheren Fällen kam ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:41

    POL-PDKL: Wer hat den Opel Astra zerkratzt?

    Kaiserslautern (ots) - Ein Opel Astra ist am Montag in der Mennonitenstraße beschädigt worden. Die Halterin entdeckte die Kratzer im Lack gegen 12.45 Uhr. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Aufgefallen ist ein Mann, der sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt. Als die 54-Jährige ihn auf die Beschädigungen an ihrem Auto ansprach, habe er nur gegrinst. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:37

    POL-PDKL: 18 Fahrer nutzen Handy am Steuer

    Kaiserslautern (ots) - Eine mehrstündige Verkehrskontrolle hat die Polizei am Montag in der Zollamtstraße im Bereich des Elf-Freunde-Kreisels durchgeführt. Dabei hatten die Beamten insbesondere Verkehrsteilnehmer im Visier, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen oder während der Fahrt ihr Handy benutzten. Insgesamt wurden 18 Fahrer erwischt, die abgelenkt waren und sozusagen nur "einhändig" fuhren, weil sie ...

    mehr
