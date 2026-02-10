Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb gestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend kam es in einem Geschäft in der Pariser Straße zu einem Diebstahl. Ein 28-jähriger Mann wurde von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Drogerie- und Elektronikartikel im Gesamtwert von knapp 350 Euro entwendete. Der Mitarbeiter stellte den Mann und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Dieb mit zur Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell