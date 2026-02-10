Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen kam es in einer Behörde in der Bahnhofstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein 33-jähriger Mann hielt sich dort trotz bestehenden Hausverbots auf. Nach Angaben eines Mitarbeitenden trug er ein nicht nachvollziehbares Anliegen vor und machte dabei unzusammenhängende Angaben. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach in der Behörde auffällig geworden. In früheren Fällen kam es zu beleidigendem sowie bedrohlichem Verhalten gegenüber Mitarbeitenden, weshalb ihm ein Hausverbot erteilt worden war. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ der Mann das Gebäude. Gegen ihn wird nur wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. |kle

