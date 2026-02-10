PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 18 Fahrer nutzen Handy am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Eine mehrstündige Verkehrskontrolle hat die Polizei am Montag in der Zollamtstraße im Bereich des Elf-Freunde-Kreisels durchgeführt. Dabei hatten die Beamten insbesondere Verkehrsteilnehmer im Visier, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen oder während der Fahrt ihr Handy benutzten.

Insgesamt wurden 18 Fahrer erwischt, die abgelenkt waren und sozusagen nur "einhändig" fuhren, weil sie mit der anderen Hand entweder gerade ihr Smartphone ans Ohr hielten oder darauf herumtippten. Sie alle müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 100 Euro sowie einem Punkt in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen. Kommt durch ihr Verhalten eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer hinzu, liegen die Strafen noch höher.

Im Kontrollzeitraum fielen den Einsatzkräften auch zwei Fahrer auf, die nicht angeschnallt unterwegs waren und somit gegen die Gurtpflicht verstießen. Sie wurden gestoppt und mussten ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro bezahlen.

Weil er den Eindruck machte, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen, wurde ein Fahrer zum Urintest gebeten. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht, so dass der Mann weiterfahren durfte.

Darüber hinaus wurden während der Kontrollen mehrere Mängelberichte für Defekte an den jeweiligen Fahrzeugen oder wegen nicht mitgeführter Papiere der Fahrer ausgestellt. Die Defekte müssen nun schnellstmöglich behoben und die Papiere vorgelegt werden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

