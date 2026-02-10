PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Opel Astra zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Ein Opel Astra ist am Montag in der Mennonitenstraße beschädigt worden. Die Halterin entdeckte die Kratzer im Lack gegen 12.45 Uhr. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Aufgefallen ist ein Mann, der sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt. Als die 54-Jährige ihn auf die Beschädigungen an ihrem Auto ansprach, habe er nur gegrinst.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem blauen Pkw zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:37

    POL-PDKL: 18 Fahrer nutzen Handy am Steuer

    Kaiserslautern (ots) - Eine mehrstündige Verkehrskontrolle hat die Polizei am Montag in der Zollamtstraße im Bereich des Elf-Freunde-Kreisels durchgeführt. Dabei hatten die Beamten insbesondere Verkehrsteilnehmer im Visier, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen oder während der Fahrt ihr Handy benutzten. Insgesamt wurden 18 Fahrer erwischt, die abgelenkt waren und sozusagen nur "einhändig" fuhren, weil sie ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:33

    POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz des Globusmarktes

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagmorgen kam es auf dem Parkplatz des Globusmarktes zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.50 Uhr parkte eine 78-jährige Frau ihren braunen Fiat auf dem Gelände des Marktes. Als sie später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der Fahrzeugfront fest. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:05

    POL-PDKL: Tatverdächtige ermittelt

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Im Fall des "Raubs unter Jugendlichen" (wir berichteten: https://s.rlp.de/hcvFFNZ) hat das Haus des Jugendrechts zwei Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um einen 19-jährigen Heranwachsenden sowie einen 16 Jahre alten Jugendlichen. Sie stehen im Verdacht, vor rund einer Woche (1. Februar) einen 16-Jährigen auf dem Radweg parallel zur Lauterstraße mit Schlägen und Tritten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren