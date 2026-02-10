Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Opel Astra zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Ein Opel Astra ist am Montag in der Mennonitenstraße beschädigt worden. Die Halterin entdeckte die Kratzer im Lack gegen 12.45 Uhr. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Aufgefallen ist ein Mann, der sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt. Als die 54-Jährige ihn auf die Beschädigungen an ihrem Auto ansprach, habe er nur gegrinst.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem blauen Pkw zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 aufzunehmen. |cri

