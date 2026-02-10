PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz des Globusmarktes

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen kam es auf dem Parkplatz des Globusmarktes zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.50 Uhr parkte eine 78-jährige Frau ihren braunen Fiat auf dem Gelände des Marktes. Als sie später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der Fahrzeugfront fest. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

