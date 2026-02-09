Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betäubungsmittel auf Spielplatz konsumiert

Kaiserslautern (ots)

Weil sie am helllichten Tag auf einem Kinderspielplatz Betäubungsmittel konsumierten, hat die Polizei am Sonntagmittag zwei Personen in der Fischerstraße kontrolliert. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Pfeife rauchende Pärchen kurz vor 14 Uhr beobachtet und die Streife verständigt.

Als die ausgerückten Beamten vor Ort eintraf, saßen der Mann und die Frau immer noch dort. Sie wurden einer Kontrolle unterzogen, bei der eine kleine Menge Marihuana sowie ein Einhandmesser zum Vorschein kamen.

Die 26-Jährige und der 36-Jährige erhielten einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen und müssen mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz rechnen. Wegen des Einhandmessers wird zudem wegen Verdachts auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. |cri

