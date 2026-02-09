Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Von Sonntag auf Montag kontrollierte die Polizei mehrere Fahrer, die offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

In der Nacht zum Montag wurde in der Lauterstraße ein 25-jähriger Mann auf einem E-Scooter gestoppt. Bei der Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen für den Konsum berauschender Mittel. Ein Test verlief positiv auf mehrere Stoffe, darunter auch Kokain und Opiate. Zudem verfügte der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz.

Ebenfalls in der Nacht zum Montag wurde ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in der Pariser Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Er lag über 1,6 Promille.

Bereits am Sonntagmorgen fiel eine 26-jährige Autofahrerin in der Richard-Wagner-Straße auf. In der Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,9 Promille.

Ein weiterer "Treffer" ergab sich am Sonntagmorgen in der Lauterstraße. Dort wurde ein 40-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, bei dem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Er musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, um eine Blutprobe abzugeben.

In allen Fällen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeiten wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |kle

