PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Von Sonntag auf Montag kontrollierte die Polizei mehrere Fahrer, die offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

In der Nacht zum Montag wurde in der Lauterstraße ein 25-jähriger Mann auf einem E-Scooter gestoppt. Bei der Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen für den Konsum berauschender Mittel. Ein Test verlief positiv auf mehrere Stoffe, darunter auch Kokain und Opiate. Zudem verfügte der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz.

Ebenfalls in der Nacht zum Montag wurde ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in der Pariser Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Er lag über 1,6 Promille.

Bereits am Sonntagmorgen fiel eine 26-jährige Autofahrerin in der Richard-Wagner-Straße auf. In der Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,9 Promille.

Ein weiterer "Treffer" ergab sich am Sonntagmorgen in der Lauterstraße. Dort wurde ein 40-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, bei dem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Er musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, um eine Blutprobe abzugeben.

In allen Fällen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeiten wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:43

    POL-PDKL: Mobiltelefon aus Restaurant gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagmittag wurde in einem Restaurant in der Pirmasenser Straße ein Mobiltelefon gestohlen. Gegen 13.45 Uhr betrat ein Unbekannter das Lokal, begab sich zur Theke und entwendete ein dort liegendes iPhone. Anschließend verließ er das Restaurant. Der Diebstahl wurde erst einige Zeit später bemerkt. Die Bestohlene informierte die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und eröffneten ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:21

    POL-PDKL: Jugendlicher bei Übergriff in Diskothek verletzt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es in einer städtischen Diskothek zu einem körperlichen Übergriff auf einen 16-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 24-jähriger Mann dem Opfer eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Ein 19-Jähriger sowie ein 17-Jähriger sollen ebenfalls auf den Jugendlichen eingeschlagen haben. Der 16-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen im Gesicht und ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:20

    POL-PDKL: Müllcontainer in Brand gesetzt

    Kaiserslautern (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Slevogtstraße zu einem Brand. Gegen 6:55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Müllcontainer informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 240-Liter-Müllcontainer durch das Feuer vollständig zerstört worden war. Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern löschte den Brand. Nach einer ersten Einschätzung könnte es sich um Brandstiftung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren