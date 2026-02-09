PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Müllcontainer in Brand gesetzt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Slevogtstraße zu einem Brand. Gegen 6:55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Müllcontainer informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 240-Liter-Müllcontainer durch das Feuer vollständig zerstört worden war. Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern löschte den Brand. Nach einer ersten Einschätzung könnte es sich um Brandstiftung handeln. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen in der Slevogtstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

