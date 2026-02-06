Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rotlichtverstoß: Fahrerin alkoholisiert erwischt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag kontrollierten Beamte eine 44-jährige Autofahrerin im Stadtgebiet. Zuvor hatte sie vor den Augen der Polizisten an einer Ampel das Rotlicht missachtet. Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch im Atem der Frau wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Ihr Fahrzeug musste die 44-Jährige also stehen lassen.

Sie muss sich nun nicht nur wegen des Rotlichtverstoßes verantworten, sondern obendrein wegen ihrer Trunkenheitsfahrt. Ihr droht mindestens ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. |kle

