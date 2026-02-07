PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss - Blutprobe entnommen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum 07. Februar 2026, gegen 03:01 Uhr wurde ein 24-Jähriger auf einem E-Scooter in Kaiserslautern am St.-Marien-Platz kontrolliert. Bei der Kontrolle fielen stark geweitete Pupillen auf, ein Urin-Test reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der Fahrer gab den Konsum von Cannabis und Ketamin zu. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Am Freitagvormittag kontrollierte die Polizei Kaiserslautern um 10:50 Uhr eine 38-jährige Fahrzeugführerin, bei der im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Opiate, weshalb der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, um eine weitere Teilnahme am Straßenverkehr zu verhindern. Auch hier wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei Kaiserslautern weist wiederholt darauf hin: Wer unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug führt, riskiert den Führerschein und gefährdet das Leben und die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Kaiserslautern wird weiterhin konsequent Drogen- und Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchführen, um für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu sorgen. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

