POL-PDKL: Unfall - 8-Jährige leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es an der Kreuzung Barbarossa-/Kantstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 45-jähriger Volvo-Fahrer stieß beim Abbiegen mit dem Hyundai einer 36-Jährigen zusammen.

Im Pkw der Frau saß unter anderem ein 8-jähriges Kind, das wegen des Aufpralls über Schmerzen im Nacken, an Armen und Beinen klagte. Vorsorglich brachte der Rettungsdienst das Mädchen in die Kinderklinik. Ein 12-Jähriger, der auch mit in dem Hyundai saß, blieb unverletzt. Zwei weitere Kinder im Fahrzeug des 45-Jährigen erlitten, wie die Erwachsenen, keine Verletzungen. Die Fahrzeuge wurden durch den Unfall zwar beschädigt, waren jedoch weiterhin fahrbereit.

Nun ermittelt die Polizei gegen den Volvo-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Gegen die 36-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |kle

