Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeuggespann gestoppt: Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag in der Mainzer Straße stellte die Polizei einen 17-jährigen Autofahrer fest, der mit einem Fahrzeuggespann unterwegs war. Der Jugendliche konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen, obwohl das Gespann ein höheres zulässiges Gesamtgewicht hatte. Das Kuriose: Der junge Mann war im Rahmen des begleiteten Fahrens mit seinem Vater unterwegs. Der wiederum verfügte über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den 17-Jährigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch der Vater wird sich wegen des Verdachts des Duldens der Straftat verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übernahm der 58-Jährige die Weiterfahrt. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell