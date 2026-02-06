PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeuggespann gestoppt: Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag in der Mainzer Straße stellte die Polizei einen 17-jährigen Autofahrer fest, der mit einem Fahrzeuggespann unterwegs war. Der Jugendliche konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen, obwohl das Gespann ein höheres zulässiges Gesamtgewicht hatte. Das Kuriose: Der junge Mann war im Rahmen des begleiteten Fahrens mit seinem Vater unterwegs. Der wiederum verfügte über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den 17-Jährigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch der Vater wird sich wegen des Verdachts des Duldens der Straftat verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übernahm der 58-Jährige die Weiterfahrt. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 12:42

    POL-PDKL: Diebstahl aus unverschlossenem Auto - Polizei sucht Zeugen

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum Donnerstag kam es im Geißbergring zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem schwarzen BMW Bargeld, sowie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers hatte er offenbar vergessen, das Auto abzuschließen. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:25

    POL-PDKL: Trotz Warnung betrunken gefahren

    Kaiserslautern (ots) - In der Mainzer Straße kontrollierte die Polizei am Donnerstagvormittag einen 55-jährigen E-Scooter-Fahrer, der deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Nur wenige Minuten zuvor war derselbe Mann bereits in eine Kontrolle geraten. Zu diesem Zeitpunkt war er jedoch noch zu Fuß unterwegs. Die Einsatzkräfte erklärten dem Trunkenbold bereits in der ersten Kontrolle, dass er in diesem Zustand kein ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:23

    POL-PDKL: Schüler streiten an Bushaltestelle

    Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Streit unter Schülern ist Anfang der Woche an einer Bushaltestelle eskaliert. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, war es am Montagmittag nach Schulschluss in der Jahnstraße zunächst zu verbalen Provokationen und schließlich zu wechselseitigen körperlichen Attacken unter den Jugendlichen gekommen. Auch eine Mutter, die ihren Sohn mit dem Auto abholte, soll sich eingemischt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren