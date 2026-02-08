PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrt unter Cannabiseinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am 07.02.2026 gegen 21:00 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer in der Zollamtstraße in Kaiserslautern zwei junge Frauen, die zuvor Cannabis konsumiert haben sollen und anschließend gemeinsam mit einem E-Scooter am Straßenverkehr teilnahmen. Die 25-jährige Fahrerin sowie ihre 18-jährige Mitfahrerin konnten kurze Zeit später in der Kantstraße festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle gab die Fahrerin unter anderem an, seit mehreren Jahren täglich Cannabis zu konsumieren. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. In der Folge wurde bei der 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren wegen des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

