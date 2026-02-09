Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendlicher bei Übergriff in Diskothek verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in einer städtischen Diskothek zu einem körperlichen Übergriff auf einen 16-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 24-jähriger Mann dem Opfer eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Ein 19-Jähriger sowie ein 17-Jähriger sollen ebenfalls auf den Jugendlichen eingeschlagen haben. Der 16-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen im Gesicht und am Kopf. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. |kle

