Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ergänzende Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 06.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand eines Einfamilienhauses

Am Freitag, den 06.02.2026, um circa 18:42 Uhr, wurden aufgrund eines Brandes in der Heizungsanlage (Dachboden) eines Einfamilienhauses die Kräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr Garrel und des Rettungsdienstes alarmiert. Das Feuer griff auf weitere Gebäudeteile des Dachbodens über. Hierbei geriet der Dachstuhl teilweise in Vollbrand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt im Bereich der Heizungsanlage auszugehen. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf ca. 200.000,00 Euro geschätzt.

