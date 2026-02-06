Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Emstek - Diebstahl aus Lagerhalle
Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen 04. Februar 2026 19:15 Uhr bis 05. Februar 2026 05:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Geländer einer Lagerhalle in der Ecopark-Allee und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle. Es wurden diverse Werkzeuge und Metalle entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.
