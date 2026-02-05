Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 04. Februar 2026 gegen 23:55 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Halen mit seinem Pkw die Schützenstraße, OT Höltinghausen, als er durch Kräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. Februar 2026 gegen 08:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Lkw die Löninger Straße, als es im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Transporter kam. Der unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 05957/967790) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 04. Februar 2026 gegen 07:07 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Großenknetener Straße in Richtung Beverbruch. Hierbei kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet anschließend mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Bösel. Beide wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Cappeln - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 04. Februar 2026 gegen 10:08 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau aus Bremen mit ihrem Pkw die Straße Repker Damm und beabsichtigte nach links auf die Langfördener Straße abzubiegen. Hierbei kam sie aufgrund der Straßenglätte nicht rechtzeitig zum Stehen. Sie kollidierte mit dem Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Rhede, welcher die Langfördener Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie die 87-jährige Mitfahrerin der 62-Jährigen leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 20.000,00 Euro.

