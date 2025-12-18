Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Discounters in Tholey
St. Wendel (ots)
Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Discounters in Tholey Am Mittwochabend in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der St. Wendeler Straße in Tholey ein geparkter Audi im Heckbereich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit ohne Angaben zum Unfall zu machen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Zeugenhinweise an die PI Wendel, Tel. 06851/898-0
