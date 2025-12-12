Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermisstem 72-jährigen Mann aus Oberthal- Steinberg-Deckenhardt
Ein Dokument
St. Wendel (ots)
Seit dem gestrigen Abend (Donnerstag, 11.12.2025) 21:00 Uhr wird der 72-jährige Hans-Jürgen MÜLLER aus 66649 Oberthal/ Steinberg-Deckenhardt vermisst. Herr MÜLLER hat die Wohnanschrift zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Er ist auf Medikamente angewiesen, weshalb eine akute Eigengefährdung besteht.
Herr MÜLLER ist
- ca. 180-185 cm groß - schmale Statur - graue Halbglatze - grauer Bart - dunkelblaue Winterjacke mit Mercedes-Logo auf der linken Vorderseite - grau-blau quergestreifter Pullover - dunkle Skihose - Brillenträger
(Lichtbild im Anhang)
Hinweise über Sichtmeldungen von Herrn MÜLLER bitte an die Polizei St. Wendel - Tel.: 06851-8980 - oder jede andere Polizeidienststelle
Christian Ley
Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion St. Wendel
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell