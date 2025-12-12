PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermisstem 72-jährigen Mann aus Oberthal- Steinberg-Deckenhardt

Ein Dokument

St. Wendel (ots)

Seit dem gestrigen Abend (Donnerstag, 11.12.2025) 21:00 Uhr wird der 72-jährige Hans-Jürgen MÜLLER aus 66649 Oberthal/ Steinberg-Deckenhardt vermisst. Herr MÜLLER hat die Wohnanschrift zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Er ist auf Medikamente angewiesen, weshalb eine akute Eigengefährdung besteht.

Herr MÜLLER ist

   - ca. 180-185 cm groß
   - schmale Statur
   - graue Halbglatze
   - grauer Bart
   - dunkelblaue Winterjacke mit Mercedes-Logo auf der linken 
     Vorderseite
   - grau-blau quergestreifter Pullover
   - dunkle Skihose
   - Brillenträger

(Lichtbild im Anhang)

Hinweise über Sichtmeldungen von Herrn MÜLLER bitte an die Polizei St. Wendel - Tel.: 06851-8980 - oder jede andere Polizeidienststelle

Christian Ley

Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion St. Wendel

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

