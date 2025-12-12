Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermisstem 72-jährigen Mann aus Oberthal- Steinberg-Deckenhardt

St. Wendel (ots)

Seit dem gestrigen Abend (Donnerstag, 11.12.2025) 21:00 Uhr wird der 72-jährige Hans-Jürgen MÜLLER aus 66649 Oberthal/ Steinberg-Deckenhardt vermisst. Herr MÜLLER hat die Wohnanschrift zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Er ist auf Medikamente angewiesen, weshalb eine akute Eigengefährdung besteht.

Herr MÜLLER ist

- ca. 180-185 cm groß - schmale Statur - graue Halbglatze - grauer Bart - dunkelblaue Winterjacke mit Mercedes-Logo auf der linken Vorderseite - grau-blau quergestreifter Pullover - dunkle Skihose - Brillenträger

(Lichtbild im Anhang)

Hinweise über Sichtmeldungen von Herrn MÜLLER bitte an die Polizei St. Wendel - Tel.: 06851-8980 - oder jede andere Polizeidienststelle

Christian Ley

Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion St. Wendel

