Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pressemitteilung der Polizeiinspektion St. Wendel hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermisstem 72-jährigen Mann aus Oberthal- Steinberg-Deckenhardt

St. Wendel (ots)

Die am heutigen Morgen ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach dem 72-jährigen Hans-Jürgen MÜLLER aus 66649 Oberthal/ Steinberg-Deckenhardt wird hiermit zurückgenommen. Des Weiteren ist das veröffentlichte Foto des Vermissten entsprechend in den Medien zu löschen bzw. unkenntlich zu machen. Herr MÜLLER wurde lebend angetroffen.

Christian Ley

Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion St. Wendel

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 11:57

    POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Oberthal

    St. Wendel (ots) - Am frühen Montagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Oberthal. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug mit dem Heck eines geparkten Ford Maverick. Laut Zeugenangaben sei der Fahrer nach der Kollision vor Ort kurz ausgestiegen, aber dann im Anschluss wieder eingestiegen und in Richtung Selbach geflüchtet. Er hinterließ ein ...

  • 03.12.2025 – 11:02

    POL-WND: Diebstahl eines Land-Rover Sport Farbe schwarz

    Bliesen (ots) - In der Nacht von Dienstag, 02.12.2025 ab 19:00 Uhr auf Mittwoch, 03.12.2025, wurde in Bliesen ein schwarzer Land Rover Sport mit St. Wendeler Kreiskennung entwendet. Die beiden Fahrzeugschlüssel sind noch im Besitz des Halters. Wer kann Angaben zu einem solchen Fahrzeug machen? Hat ggfls. jemand ein solches Fahrzeug im o.g. Tatzeitraum wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise an die Polizei in St. Wendel ...

