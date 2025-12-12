Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Pressemitteilung der Polizeiinspektion St. Wendel hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermisstem 72-jährigen Mann aus Oberthal- Steinberg-Deckenhardt
St. Wendel (ots)
Die am heutigen Morgen ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach dem 72-jährigen Hans-Jürgen MÜLLER aus 66649 Oberthal/ Steinberg-Deckenhardt wird hiermit zurückgenommen. Des Weiteren ist das veröffentlichte Foto des Vermissten entsprechend in den Medien zu löschen bzw. unkenntlich zu machen. Herr MÜLLER wurde lebend angetroffen.
Christian Ley
Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion St. Wendel
