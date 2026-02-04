PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Pkw entwendet

In der Zeit zwischen Sonntag, 01. Februar 2026 19:00 Uhr bis Dienstag, 03. Februar 2026 07:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen BMW 530d in schwarz, welcher auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden in mittlerer 5-stelliger Höhe. Hinweise zu dem Pkw nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) und in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Vechta - Carportbrand

Am Dienstag, 03. Februar 2026 gegen 13:30 Uhr geriet das Holzcarport eines Wohnhauses in der Straße Mühlenkamp in Brand. Ursächlich könnte Asche in einer Restmülltonne sein. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. Februar 2026 in der Zeit zwischen 10:42 Uhr bis 12:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford Fiesta in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Marienstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. Februar 2026 in der Zeit zwischen 15:15 Uhr bis 15:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Passat in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Klemensstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. Februar 2026 gegen 20:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen Ampelmast an der Vördener Straße, Ecke Südring. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

