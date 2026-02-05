PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. Februar 2026 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Gartenzaun an der Straße I. Hüllenweg. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499 922200) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 04. Februar 2026 gegen 14:59 Uhr überquerte eine 56-jährige Frau aus dem Saterland die Straße Am Ostermoor und übersah hierbei den von rechts kommenden Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Barßel. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 56-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 12:43

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Mittwoch, 04. Februar 2026 gegen 23:55 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Halen mit seinem Pkw die Schützenstraße, OT Höltinghausen, als er durch Kräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:03

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Pkw entwendet In der Zeit zwischen Sonntag, 01. Februar 2026 19:00 Uhr bis Dienstag, 03. Februar 2026 07:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen BMW 530d in schwarz, welcher auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden in mittlerer 5-stelliger Höhe. Hinweise zu dem Pkw nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) und in ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:02

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren