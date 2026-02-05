Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. Februar 2026 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Gartenzaun an der Straße I. Hüllenweg. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499 922200) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 04. Februar 2026 gegen 14:59 Uhr überquerte eine 56-jährige Frau aus dem Saterland die Straße Am Ostermoor und übersah hierbei den von rechts kommenden Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Barßel. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 56-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell