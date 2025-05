Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Zollkontrolle auf Baustelle - sieben Festnahmen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gießen (ots)

Für sieben von neun Trockenbauarbeitern war am 22. Mai 2025 der Arbeitstag, auf einer Baustelle in Limburg/Lahn, schnell beendet. Grund hierfür, sie konnten den Ermittlern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Gießen nicht die gültigen Aufenthaltstitel sowie Arbeitsgenehmigungen vorlegen. "Derartige Kontrollen sind unerlässlich, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung zu bekämpfen", so Stephanie Auerswald, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Gießen. Von den sieben kosovarischen Arbeitern im Alter von 22 bis 54 Jahren, konnten zunächst nur zwei ihre Ausweisdokumente vorlegen. Die übrigen gaben an, dass sich die Dokumente in ihrer Unterkunft befänden. Zusammen mit zwei Zöllnern machte sich einer der Arbeiter auf den Weg, um die Dokumente aus der Unterkunft zu holen. Dort entdeckten die Zöllner neben den echten Ausweisdokumenten auch noch drei gefälschte Pässe. Diese wurden als Beweismittel sichergestellt und der zuständigen Polizeidienststelle übergeben, die ein Verfahren wegen Urkundenfälschung einleitete. Damit aber noch nicht genug. So wurde bei einem der Arbeiter ein Springmesser gefunden. Da es sich hierbei um eine verbotene Waffe nach dem Waffengesetz handelt, wurde gegen ihn Anzeige erstattet. Alle sieben Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen richten sich nun auch gegen deren Arbeitgeber. Die Ausweisdokumente der betroffenen Personen wurden zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Ausländerbehörde übergeben, die nun über den Aufenthalt der Arbeiter entscheidet.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell