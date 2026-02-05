Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - 18-jähriger mit nicht angepasster Fahrweise unterwegs

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 gegen 01:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 18-jährigen Diepholzer, welcher zuvor mit seinem Pkw über eine Strecke von 1,6km mit rund 140km/h die Diepholzer Straße befuhr. Zu diesem Zeitpunkt herrschte aufgrund überfrierender Nässe stellenweise Glatteis. Der 18-Jährige konnte kontrolliert werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Pkw-Schlüssel sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 04. Februar 2026 gegen 13:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Holtruper Straße in Richtung Langförden. Aufgrund einer roten Ampel musste der vorausfahrende Pkw halten. Der 33-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte auf winterglatter Fahrbahn in den vorausfahrenden Pkw einer 20-jährigen aus Vechta. Hierdurch wurden die 20-Jährige und ihre 20-Jährige Beifahrerin aus Lohne leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 7.000,00 Euro.

Lohne - Pkw entwendet (Korrektur Straße)

In der Zeit zwischen Sonntag, 01. Februar 2026 19:00 Uhr bis Dienstag, 03. Februar 2026 07:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen BMW 530d in schwarz, welcher auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Südring abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden in mittlerer 5-stelliger Höhe. Hinweise zu dem Pkw nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) und in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

