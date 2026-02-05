PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - 18-jähriger mit nicht angepasster Fahrweise unterwegs

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 gegen 01:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 18-jährigen Diepholzer, welcher zuvor mit seinem Pkw über eine Strecke von 1,6km mit rund 140km/h die Diepholzer Straße befuhr. Zu diesem Zeitpunkt herrschte aufgrund überfrierender Nässe stellenweise Glatteis. Der 18-Jährige konnte kontrolliert werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Pkw-Schlüssel sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 04. Februar 2026 gegen 13:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Holtruper Straße in Richtung Langförden. Aufgrund einer roten Ampel musste der vorausfahrende Pkw halten. Der 33-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte auf winterglatter Fahrbahn in den vorausfahrenden Pkw einer 20-jährigen aus Vechta. Hierdurch wurden die 20-Jährige und ihre 20-Jährige Beifahrerin aus Lohne leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 7.000,00 Euro.

Lohne - Pkw entwendet (Korrektur Straße)

In der Zeit zwischen Sonntag, 01. Februar 2026 19:00 Uhr bis Dienstag, 03. Februar 2026 07:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen BMW 530d in schwarz, welcher auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Südring abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden in mittlerer 5-stelliger Höhe. Hinweise zu dem Pkw nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) und in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 12:43

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, 03. Februar 2026 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Gartenzaun an der Straße I. Hüllenweg. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499 922200) entgegen. Saterland - Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:43

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Mittwoch, 04. Februar 2026 gegen 23:55 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Halen mit seinem Pkw die Schützenstraße, OT Höltinghausen, als er durch Kräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:03

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Pkw entwendet In der Zeit zwischen Sonntag, 01. Februar 2026 19:00 Uhr bis Dienstag, 03. Februar 2026 07:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen BMW 530d in schwarz, welcher auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden in mittlerer 5-stelliger Höhe. Hinweise zu dem Pkw nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) und in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren