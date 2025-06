POL-DO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0499 Nach einem versuchten schweren Raub in einem Waldstück in der Straße "Am Wittfeld" am Montagabend (02.06.) sucht die Polizei noch Zeugen. Ersten eigenen Angaben zufolge traf sich ein 27-jähriger Mann aus Lüdenscheid gegen 22:30 Uhr an der Bushaltestelle "Am Wittfeld" mit einer ...

mehr