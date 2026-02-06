Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizei Vechta sucht Eigentümer von sichergestelltem Diebesgut

Im November hatte die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch über die Sicherstellung mutmaßlichen Diebesgutes durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6167854

Ein Großteil der sichergestellten Gegenstände konnte inzwischen den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Zur Identifizierung weiterer möglicher Geschädigter, deren Gegenstände mutmaßlich im Raum Vechta entwendet wurden, erfolgt nun ein erneuter Presseaufruf. Eine Übersicht über die entsprechenden ist auf der Homepage der Polizeidirektion Oldenburg hinterlegt: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/fahndung/sachen/sichergestellte_gegenstaende/polizei-vechta-sucht-eigentumer-von-sichergestelltem-diebesgut-118477.html

Personen, die Gegenstände wiedererkennen, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 gegen 09:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße, Rechterfeld. Durch den Lärm im Untergeschoss wurde die Geschädigte auf den Vorfall aufmerksam und begab sich nach unten. Der unbekannte Täter ergriff die Flucht. Ob er zuvor Diebesgut erlangt hatte, ist derzeit unklar. Er wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 180 cm groß - ca. 30 Jahre - kräftige, sportliche Statur - schwarze Kapuzenjacke - schwarze Hose - schwarzer Rucksack - Handschuhe getragen

Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Küchenbrand

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Brand in einer Küche eines Wohnhauses in der Straße Im Timpen. Augenscheinlich entzündete sich Öl in einer Pfanne. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden zwei Bewohner leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Damme gelöscht werden.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 gegen 22:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Vechta einen 47-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Repker Straße befuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 04. Februar 2026 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw, Ford Focus in blau. Der Pkw war auf dem Seitenstreifen in der Münsterstraße abgestellt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 06. Februar 2026 vermutlich gegen ca. 01:45 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Vogtstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr Brinkstraße kam der unbekannte mit seinem Fahrzeug in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Stromkasten sowie die Straßenlaterne samt Verteilerkasten. Am Stromkasten, der Laterne sowie dem Verteiler entstand ein Schaden von rund 20.000,00 Euro. Am verursachenden Fahrzeug dürfte ebenfalls ein erheblicher Schaden entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell