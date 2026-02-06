PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 gegen 13:45 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Oldenburg mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 61-jährigen Frau aus Edewecht. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 61-Jährige und die 28-jährige Beifahrerin der 40-Jährigen schwere Verletzungen erlitten. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

