Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 gegen 13:45 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Oldenburg mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 61-jährigen Frau aus Edewecht. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 61-Jährige und die 28-jährige Beifahrerin der 40-Jährigen schwere Verletzungen erlitten. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser transportiert.

