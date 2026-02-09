Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Mobiltelefon aus Restaurant gestohlen
Kaiserslautern (ots)
Am Sonntagmittag wurde in einem Restaurant in der Pirmasenser Straße ein Mobiltelefon gestohlen. Gegen 13.45 Uhr betrat ein Unbekannter das Lokal, begab sich zur Theke und entwendete ein dort liegendes iPhone. Anschließend verließ er das Restaurant. Der Diebstahl wurde erst einige Zeit später bemerkt. Die Bestohlene informierte die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und eröffneten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. |kle
