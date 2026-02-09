PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tatverdächtige ermittelt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Fall des "Raubs unter Jugendlichen" (wir berichteten: https://s.rlp.de/hcvFFNZ) hat das Haus des Jugendrechts zwei Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um einen 19-jährigen Heranwachsenden sowie einen 16 Jahre alten Jugendlichen. Sie stehen im Verdacht, vor rund einer Woche (1. Februar) einen 16-Jährigen auf dem Radweg parallel zur Lauterstraße mit Schlägen und Tritten verletzt sowie sein Mobiltelefon und einen Geldschein geraubt zu haben.

Täter und Opfer kennen sich flüchtig. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Bei einem der beiden Tatverdächtigen konnten bei der Durchsuchung am Freitag noch eine Schreckschusswaffe, zwei Nothammer sowie ein Schülerausweis und ein Personalausweis gefunden werden, die nicht auf ihn ausgestellt waren. Wie der 19-Jährige in den Besitz der Sachen kam, ist noch unklar. Auch hierzu folgen weitere Ermittlungen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

