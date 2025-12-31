PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierte Fahrzeugführer in Unfall verwickelt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall wurde die Polizei am Dienstag, 30.12.2025 gegen 18:34 Uhr, gerufen. Auf der Kurt-Schumacher-Straße kam es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier Unfallbeteiligten. Der Unfallverursacher, ein 25jähriger Marler mit guineischer Staatsangehörigkeit, fuhr auf ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Pkw aufgeschoben, welcher ebenfalls auf den davor wartenden Pkw geschoben wurde. Bei dem Unfallverursacher wurde während der Sachverhaltsaufnahme starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Anfangsverdacht. Nicht schlecht staunten die Beamten jedoch, als sie auch beim zweiten Unfallbeteiligten, ein 20jähriger Marler mit syrischer Staatsangehörigkeit, deutlichen Atemalkoholgeruch feststellten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der eigentliche Unfallverursacher mit dem zweiten Unfallbeteiligten bekannt ist. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Baustelle habe man gemeinsam Alkohol konsumiert und dann den Heimweg mit den jeweiligen Fahrzeugen angetreten. Den beiden alkoholisierten Unfallbeteiligten wurden Blutproben entnommen und diese erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrten. Im neuen Jahr dürfen sie nun vorerst vom motorisierten Verkehrsteilnehmer zum Fußgänger wechseln, da ihre Führerscheine durch die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt wurden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Sowa, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

