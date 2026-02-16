Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gifhorn (ots)

Zu einem Unfall auf einem Parkplatz wurde am frühen Freitagnachmittag die Polizei Gifhorn gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Skoda Fabia auf der Suche nach einer freien Parkbox auf dem Parkplatz des Kauflands am Eyßelheideweg. Hinter ihr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz C 300. Die Frau hielt, als sie eine freie Lücke entdeckte, an; der 28-Jährige hielt mit mehreren Metern Abstand ebenfalls an. Die Frau setzte anschließend zurück und fuhr dabei gegen den Mercedes-Benz. Durch den Unfall kam es zu leichten Beschädigungen an den beiden Fahrzeugen. Die 61-Jährige habe zunächst auf eine polizeiliche Aufnahme verzichten wollen, worauf der 28-Jährige jedoch bestanden habe. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass die 61-Jährige alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,89 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen.

Am Abend, gegen 18:10 Uhr, kam es unweit der ersten Unfallstelle zu einem weiteren Verkehrsunfall. Beim Einfahren von einem Grundstück auf die Straße "Am Allerkanal" übersah ein 37-Jähriger einen kreuzenden Fußgänger. Er prallte mit der Front seines VW Passat gegen den 47-Jährigen. Dieser stürzte und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge einen Wadenbeinbruch zu. Der 47-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

