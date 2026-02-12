Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Wohnhäuser

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Am Mittwoch (11.02.), in der Zeit von 10.30 Uhr bis 20.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schubertstraße im Ortsteil Ober-Ohmen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ulrichstein. Auch in der Obergasse im Ortsteil Ober-Seibertenrod war ein Einfamilienhaus das Ziel Unbekannter. Am Mittwoch (11.02.), in der Zeit von 18.15. bis 20.15 Uhr, hebelten Unbekannte dort ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Hauses. Anschließend entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell