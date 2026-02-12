Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hofbieber (ots)

Am Mittwoch, dem 11.02.2026, ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Raiffeisenstraße 6 in Hofbieber auf dem Besucherparkplatz einer dort ansässigen Bauelemente-Firma sowie einer Therapiepraxis eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin fuhr dort rückwärts gegen einen geparkten Kleinbus der Bauelemente-Firma und verursachte an der hinteren, rechten Fahrzeugecke Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin verließ die Unfallstelle, ohne seine oder ihre Personalien zu hinterlassen. Von dem verursachenden Fahrzeug brachen Teile des rechten Rücklichts heraus und blieben an der Unfallstelle liegen. Hierdurch ergaben sich Hinweise, dass es sich bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug um einen Kleinwagen der Marke Skoda, Typ Citigo, handeln könnte. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120.

