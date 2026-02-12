POL-OH: Wahlplakate beschädigt
Fulda (ots)
Petersberg. Am Montag (09.02.), zwischen 8 Uhr und 15.15 Uhr, wurden in der Straße "Kiliansplatz" mehrere Wahlplakate beschädigt und entwendet. Insgesamt wurden vier Plakate beschädigt und vor Ort belassen und zwei Plakate entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
