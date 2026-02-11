Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Stechender Geruch in Mehrfamilienhaus - Gebäude vorsorglich geräumt

Mönchengladbach-Bonnenbroich, 11.02.2026, 08:40 Uhr, Heppendorfstraße (ots)

Am Morgen wurde der Feuerwehr ein stechender Geruch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Leitstelle alarmierte umgehend Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen ungewöhnlichen Geruch wahrnehmen und diesen messtechnisch bestätigen. Vorsorglich wurden alle Bewohner aus dem Gebäude geführt. Ein Trupp ging unter Pressluftatmer mit mehreren Messgeräten zur weiteren Erkundung vor.

Im Keller konnte die Ursache des Geruchs lokalisiert und ins Freie verbracht werden. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet und erneut messtechnisch kontrolliert. Dabei konnten keine Messwerte mehr festgestellt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Heppendorfstraße vollständig gesperrt werden. Die Buslinie wurde durch die NEW umgeleitet.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin: Brandamtmann Jonas Günther

