Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von Fahrbahn abgekommen, Frau schwer verletzt

Neuhof (Kreis Fulda) (ots)

Am Mittwoch, 11.02.2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Landstraße 3206 zwischen Giesel und Neuhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 38-jährige Fahrerin eines Pkw VW war in Richtung Neuhof unterwegs und verlor ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Feuerwehr musste sie aus dem total beschädigten Pkw gerettet werden und im Anschluss wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht auf Alkoholeinfluss vorlag, wurde dort eine Blutentnahme durchgeführt. Im Einsatz waren neben Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auch der Rettungshubschrauber. Die Landstraße wurde durch die Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8250 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

