Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Glätteunfall sorgt für Sperrung

Neubokel (ots)

Auf der Bundesstraße 188 kam es heute Morgen gegen 09:55 Uhr zu einem Unfall. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Lkw in Richtung Hannover. Zwischen der Abfahrt nach Neubokel und dem nahen Pendlerparkplatz geriet das Gespann auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Die Zugmaschine kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, der Auflieger stellte sich quer und blockierte die Bundesstraße vollständig.

Der 54-Jährige blieb unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Da Betriebsstoffe aus dem Lkw ausliefen, wurde die Untere Wasserbehörde des Landkreises Gifhorn informiert. Zudem richtete die Kreisstraßenmeisterei eine Umleitung ein.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung ist die Bundesstraße weiterhin in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

