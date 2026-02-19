Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in der Fußgängerzone

Gifhorn (ots)

Zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz kam es am frühen Abend des gestrigen Mittwochs in der Fußgängerzone von Gifhorn. Gegen 17:20 Uhr wurde der Polizei über den Notruf gemeldet, dass soeben ein Mann ein Kind in einem Geschäft geschlagen habe. Der Mann habe das Geschäft verlassen wollen, sei jedoch von einem Mitarbeiter daran gehindert worden.

Unmittelbar nach Eingang der Meldung eilten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Dort trafen die Einsatzkräfte neben dem besagten Mitarbeiter auf einen 12-jährigen Jungen sowie einen amtsbekannten 45-Jährigen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es zwischen einer Gruppe von Kindern, darunter der 12-Jährige, und dem 45-Jährigen zu einem Streit. In dessen Verlauf habe der Mann dem Kind mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Als er anschließend das Geschäft verlassen wollte, wurde er von dem Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Das Kind wurde zur nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht und dort an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Der 45-Jährige muss sich nun in zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten. Auch den Mitarbeiter soll er versucht haben zu schlagen, als dieser ihn am Verlassen des Geschäfts hinderte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell