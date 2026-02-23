PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kreisel übersehen - zwei Leichtverletzte

Gifhorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehrsplatz auf der Kreisstraße 114, an der Kreuzung der Wolfsburger Straße, kam es am Samstagabend. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Mitsubishi Outlander auf der Kreisstraße in Richtung Wolfsburg. Neben ihm befand sich seine 58-jährige Ehefrau im Fahrzeug. Nach eigenen Angaben übersah er bei einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h den Kreisel und konnte in der Folge nicht mehr rechtzeitig reagieren. Das Fahrzeug fuhr über die Mittelinsel vor dem Kreisel, über den Kreisel hinweg und kam auf einer Mittelinsel hinter dem Kreisel zum Stillstand.

Durch den Unfall wurden der Fahrer und die Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi wurde am Unterboden sowie an der Front beschädigt, zudem liefen Betriebsmittel aus. Das Auto musste abgeschleppt werden, die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden durch ein Abschleppunternehmen gebunden.

Ein hinter dem Unfallfahrzeug fahrender Zeuge hielt nach dem Unfall umgehend an und kümmerte sich bis zum Eintreffen der ersten Rettungs- und Einsatzkräfte um die beiden Insassen.

Der Unfall geschah gegen 20:40 Uhr. Bis etwa 21:45 Uhr waren die Fahrspuren in Richtung Wolfsburg gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 17:57

    POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn 21./22.02.2026

    Landkreis Gifhorn (ots) - Am Samstag, um 09:00 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Gifhorn eine Sachbeschädigung im Hängelmoor in Gifhorn aufgenommen. Hier wurde zum wiederholten Male das Fenster einer 80-jährigen mit einem Stein beschädigt. Als Tatzeitraum grenzte die Frau die Zeit von Freitag, 22:00 Uhr bis Samstag, 08:00 Uhr ein. Wer Hinweise zu dem Steinwerfer geben kann, meldet sich gerne bei der Polizei in ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:05

    POL-GF: Geschwindigkeitskontrollen - zahlreiche Verstöße festgestellt

    Gifhorn (ots) - Beamte der Polizei Gifhorn haben gestern Geschwindigkeitskontrollen im Bereich sensibler Einrichtungen im Stadtgebiet von Gifhorn durchgeführt. Kontrolliert wurde vor einer Kindertagesstätte am Lehmweg sowie vor der Lebenshilfe in der Bruno-Kuhn-Straße. An beiden Örtlichkeiten gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Messungen am ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:35

    POL-GF: Schulbus verunfallt - Kinder bleiben unverletzt

    Ehra (ots) - Am Morgen des heutigen Freitags kam es auf der Bundesstraße 248 zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Weyhausen zufolge fuhr der Kleinbus von Ehra in Richtung Voitze. Gegen 08:10 Uhr kam er dabei kurz hinter dem Ortsausgang von Ehra aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum seitlich gegen einen Baum. ...

    mehr
