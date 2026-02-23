Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kreisel übersehen - zwei Leichtverletzte

Gifhorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehrsplatz auf der Kreisstraße 114, an der Kreuzung der Wolfsburger Straße, kam es am Samstagabend. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Mitsubishi Outlander auf der Kreisstraße in Richtung Wolfsburg. Neben ihm befand sich seine 58-jährige Ehefrau im Fahrzeug. Nach eigenen Angaben übersah er bei einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h den Kreisel und konnte in der Folge nicht mehr rechtzeitig reagieren. Das Fahrzeug fuhr über die Mittelinsel vor dem Kreisel, über den Kreisel hinweg und kam auf einer Mittelinsel hinter dem Kreisel zum Stillstand.

Durch den Unfall wurden der Fahrer und die Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi wurde am Unterboden sowie an der Front beschädigt, zudem liefen Betriebsmittel aus. Das Auto musste abgeschleppt werden, die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden durch ein Abschleppunternehmen gebunden.

Ein hinter dem Unfallfahrzeug fahrender Zeuge hielt nach dem Unfall umgehend an und kümmerte sich bis zum Eintreffen der ersten Rettungs- und Einsatzkräfte um die beiden Insassen.

Der Unfall geschah gegen 20:40 Uhr. Bis etwa 21:45 Uhr waren die Fahrspuren in Richtung Wolfsburg gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell