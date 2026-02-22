PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn 21./22.02.2026

Landkreis Gifhorn (ots)

Am Samstag, um 09:00 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Gifhorn eine Sachbeschädigung im Hängelmoor in Gifhorn aufgenommen. Hier wurde zum wiederholten Male das Fenster einer 80-jährigen mit einem Stein beschädigt. Als Tatzeitraum grenzte die Frau die Zeit von Freitag, 22:00 Uhr bis Samstag, 08:00 Uhr ein. Wer Hinweise zu dem Steinwerfer geben kann, meldet sich gerne bei der Polizei in Gifhorn unter 05371/9800.

Samstagvormittag fällt einer Streifenwagenbesatzung aus Wittingen in der Ortschaft Oerrel ein Pkw in der Hässelmühler Straße auf. Bei einer Überprüfung stellt sich heraus, dass an dem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren. Eine Befragung des Eigentümers ergab außerdem, dass der 38-Jährige kurz vorher mit dem Pkw im öffentlichen Verkehrsarm unterwegs gewesen war. Das stelle ein weiteres Problem dar, denn der Pkw hatte keinen Versicherungsschutz und der nunmehr Beschuldigte war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 14:45 Uhr wurde ein 21-jähriger E-Scooterfahrer aus Gifhorn auf der Braunschweiger Straße kontrolliert. Im weiteren Verlaufe stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Um 21:45 Uhr kam es in Gifhorn im Bereich Wolfsburger Straße / K 114 zu einem schweren Verkehrsunfall. Hier wurde durch den 59-jährigen Fahrzeugführer der dortige Kreisverkehr übersehen. Der Pkw konnte nicht rechtzeitig gestoppt werden, sodass der Kreisverkehr überfahren wurde. Der Mitsubishi kam schlussendlich auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Fahrer und Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Sonntagmittag wurde ein Einbruch in Vordorf gemeldet. Diesen entdeckte der Hausbesitzer, als er sein Einfamilienhaus nach einem Wochenendausflug aufschließen wollte. Im Innern wurden diverse Räume betreten und Schubladen geöffnet. Als Tatzeitraum konnte Freitag, 09:00 Uhr bis Sonntag, 12:50 Uhr eingegrenzt werden. Das Diebesgut wird auf ca. 10.000,-EUR geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Meine entgegen.

i.A. S. Jacob, PHKin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

