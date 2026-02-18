PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Unfallfluchten- Zeugen gesucht

Landkreis Sonneberg (ots)

Allein am Dienstag wurden insgesamt vier Unfallfluchten im Landkreis Sonneberg bekannt, denen jeweils unterschiedliche (teilweise nicht abschließend bekannte) Tatzeiten zugrunde liegen.

Am Morgen meldete ein Mitarbeiter der Thüringer Energienetze einen Unfallschaden an einem Stromkasten in der Robert-Koch-Straße in Neuhaus am Rennweg. Mutmaßlich entstand der Schaden, dessen Höhe bislang nicht beziffert werden kann, in der Nacht von Montag auf Dienstag durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer. Es wurden Spuren am Unfallort gesichert.

In der Hönbacher Straße in Sonneberg verursachte ein Unbekannter eine Beschädigung an einem Zufahrtstor zu einer Firma, wodurch rund 20.000 Euro Sachschaden entstand.

In der Schulstraße in Föritztal stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen Betonstufen des Eingangsbereiches eines Wohnhauses und beschädigte diese dadurch.

Und gegen 21 Uhr teilte dann eine Verkehrsteilnehmerin einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW im Bereich der B89/ Abzweig B4 Neustadt/Coburg mit. Der Verursacher sei mittig auf der Fahrbahn gefahren und in der Folge sei es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai der Geschädigten gekommen. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich unerlaubt.

In allen vier der Polizei bekannt gewordenen Fällen werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den betroffenen Fahrzeugen bzw. den Fahrern/ Unfallflüchtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.

Polizeilicherseits ergeht der ausdrückliche Hinweis, dass es sich bei derartigen Vorkommissen nicht um Banalitäten, sondern vielmehr um den Straftatbestand der Unfallflucht gemäß § 142 StGB, handelt. Unfallfluchten liegen vor, wenn sich ein Unfallbeteiligter vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien bzw. seine Beteiligung am Unfall mit dem anderen Verkehrsteilnehmer oder anderweitigen Geschädigten geklärt zu haben. Wenden Sie sich in jedem Fall telefonisch an die örtlich zuständige Polizei, um den entstandenen Schaden dokumentieren zu lassen bzw. eine Personalienerfassung zu ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren