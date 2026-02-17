PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug gesucht

Schleiz/ Dittersdorf (ots)

Besonders dreist gingen Betrüger am heutigen Mittag in Schleiz vor. Ein Zeuge beobachtete zunächst in Schleiz, wie ein Unbekannter gegen 11.15 Uhr aus einem herannahenden PKW zügig ausstieg und von einem Skoda, der in der Bahnhofstraße geparkt war, die Kennzeichen mit Vogtland-Kreiskennung (V) abriss. Das Fahrzeug mitsamt Täter entfernte sich dann vom Tatort. Nur wenig später kam es dann zu einem Tankbetrug an der Tankstelle in Dittersdorf, nachdem ein ebenfalls Unbekannter Kraftstoff im Wert von über 60 Euro getankt hatte und anschließend ohne Bezahlung flüchtete. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass zum Tankbetrug die kurz zuvor gestohlenen Kennzeichen verwendet wurden. Somit werden zu den im Zusammenhang stehenden Ereignissen jeweils Zeugen gesucht, die Hinweise zu mindestens zwei männlichen Personen mitsamt Fluchtfahrzeug geben können.

Personenbeschreibung Kennzeichendiebstahl Schleiz: männlich, ca. 1,80 cm groß, mittleres Alter, blaue Daunenjacke. Zum Täterfahrzeug mit den ursprünglichen Kennzeichen liegen keine Erkenntnisse vor. Personenbeschreibung Tankbetrug Dittersdorf: männlich, Vollbart, dunkles Basecap, blaue Jeans und heller Kapuzenpullover.

Es werden darüber hinaus Hinweise zu anderen verdächtigen Umständen, wie dem Ummontieren der Kennzeichen zwischen beiden Tatorten, erbeten. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0041437 entgegen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 08:28

    LPI-SLF: Unfall mit verletzter Person

    Neuhaus-Schierschnitz / Gefell (ots) - Gestern Morgen kam es kurz vor 08:00 Uhr im Landkreis Sonneberg auf der Strecke zwischen Neuhaus-Schierschnitz und Gefell zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 47-Jährige war mit ihrem Nissan auf der Strecke unterwegs, im Gegenverkehr befand sich ein 63-Jähriger mit seinem Subaru. Mutmaßlich aufgrund von Straßenglätte geriet eines der Fahrzeuge in den ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 06:46

    LPI-SLF: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

    Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 12.10 Uhr, befuhr der 53-jährige Fahrer eines LKW mit Sattelauflieger die Landstraße von Moderwitz kommend in Richtung Neustadt/Orla und beabsichtigte nach links auf die B281 in Richtung Pößneck aufzufahren. Während des Abbiegens kippte der Sattelauflieger, aus derzeit ungeklarer Ursache, nach rechts um und kam im Straßengraben zum Liegen. Der geladene ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 15:26

    LPI-SLF: Zusammenfassung Faschings-Veranstaltungen im Saale-Orla-Kreis

    Saale-Orla-Kreis (ots) - Am zurückliegenden Wochenende fanden im Saale-Orla-Kreis mehrere Faschingsveranstaltungen mit jeweils zahlreichen Teilnehmern statt. Die wohl größte Veranstaltung fand am Sonntagnachmittag in Neustadt an der Orla mit mehr als 20.000 Besuchern statt. Es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen der Feier, es wurde lediglich eine Anzeige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren