Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug gesucht

Schleiz/ Dittersdorf (ots)

Besonders dreist gingen Betrüger am heutigen Mittag in Schleiz vor. Ein Zeuge beobachtete zunächst in Schleiz, wie ein Unbekannter gegen 11.15 Uhr aus einem herannahenden PKW zügig ausstieg und von einem Skoda, der in der Bahnhofstraße geparkt war, die Kennzeichen mit Vogtland-Kreiskennung (V) abriss. Das Fahrzeug mitsamt Täter entfernte sich dann vom Tatort. Nur wenig später kam es dann zu einem Tankbetrug an der Tankstelle in Dittersdorf, nachdem ein ebenfalls Unbekannter Kraftstoff im Wert von über 60 Euro getankt hatte und anschließend ohne Bezahlung flüchtete. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass zum Tankbetrug die kurz zuvor gestohlenen Kennzeichen verwendet wurden. Somit werden zu den im Zusammenhang stehenden Ereignissen jeweils Zeugen gesucht, die Hinweise zu mindestens zwei männlichen Personen mitsamt Fluchtfahrzeug geben können.

Personenbeschreibung Kennzeichendiebstahl Schleiz: männlich, ca. 1,80 cm groß, mittleres Alter, blaue Daunenjacke. Zum Täterfahrzeug mit den ursprünglichen Kennzeichen liegen keine Erkenntnisse vor. Personenbeschreibung Tankbetrug Dittersdorf: männlich, Vollbart, dunkles Basecap, blaue Jeans und heller Kapuzenpullover.

Es werden darüber hinaus Hinweise zu anderen verdächtigen Umständen, wie dem Ummontieren der Kennzeichen zwischen beiden Tatorten, erbeten. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0041437 entgegen

