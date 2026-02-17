Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzter Person

Neuhaus-Schierschnitz / Gefell (ots)

Gestern Morgen kam es kurz vor 08:00 Uhr im Landkreis Sonneberg auf der Strecke zwischen Neuhaus-Schierschnitz und Gefell zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Eine 47-Jährige war mit ihrem Nissan auf der Strecke unterwegs, im Gegenverkehr befand sich ein 63-Jähriger mit seinem Subaru. Mutmaßlich aufgrund von Straßenglätte geriet eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Pkw kam.

Durch die Kollision wurde die 47-Jährige schwerverletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen war zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Pkw im Einsatz. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.

