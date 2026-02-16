PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenfassung Faschings-Veranstaltungen im Saale-Orla-Kreis

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am zurückliegenden Wochenende fanden im Saale-Orla-Kreis mehrere Faschingsveranstaltungen mit jeweils zahlreichen Teilnehmern statt. Die wohl größte Veranstaltung fand am Sonntagnachmittag in Neustadt an der Orla mit mehr als 20.000 Besuchern statt. Es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen der Feier, es wurde lediglich eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einer Tür sowie nach einem Böllerwurf durch Unbekannte eine Anzeige Verstoß Sprengstoffgesetz erstattet. Zeitweise wies der Umzug eine Länge von über 1,3 Kilometern auf.

In Bad Lobenstein waren Rettungsdienst und Polizei am zurückliegenden Wochenende im Zusammenhang mit Faschingsveranstaltungen mehrmals im Einsatz. Von Freitag auf Samstag kam es an der Veranstaltungsstätte in der Straße der Jugend zu einer Körperverletzung zwischen zwei Jugendlichen, wodurch ein 17-Jähriger leichtverletzt wurde. Weiterhin wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag eine 16-Jährige bewusstlos im Festzelt bemerkt, sodass diese ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Umstände im Zusammenhang mit Alkoholkonsum oder anderen Substanzen wird gegenwärtig geprüft.

In Schleiz kam es am frühen Sonntagmorgen während Faschingsfeierlichkeiten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Ein erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 28-Jähriger geriet in ein Gerangel, wodurch eine Frau leichtverletzt wurde. Da der Tatverdächtige sich während des Polizeieinsatzes zunehmend aggressiv zeigte wurde er vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen und am nächsten Morgen von der Dienststelle entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

