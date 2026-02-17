Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12.10 Uhr, befuhr der 53-jährige Fahrer eines LKW mit Sattelauflieger die Landstraße von Moderwitz kommend in Richtung Neustadt/Orla und beabsichtigte nach links auf die B281 in Richtung Pößneck aufzufahren. Während des Abbiegens kippte der Sattelauflieger, aus derzeit ungeklarer Ursache, nach rechts um und kam im Straßengraben zum Liegen. Der geladene Metallschrott verteilte sich auf der Straße. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden wird derzeit auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Die Bergung des LKW sowie des Metallschrottes ist nur mittels schwerer Technik möglich. Die Auf- und Abfahrt zur B 281 bleibt weiterhin gesperrt. Momentan ist nicht absehbar, wie lange diese Sperrung nach dauern wird.

